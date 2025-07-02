Yurt genelinde bugün kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında olacak hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı geldi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR...

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildi. Meteoroloji, meydaha gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.