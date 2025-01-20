Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık ve aylık bazda artış kaydetti. Sektörlere göre yıllık değişim oranlarında en çok artış tütün ürünlerinde yaşanırken, aylık bazda ise en çok gıda ürünlerinin olduğu gözlendi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Aralık ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. YD-ÜFE yıllık yüzde 23,50 arttı, aylık yüzde 0,91 arttı.

YD-ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,55 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 23,53 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,19 artış, imalatta yüzde 23,53 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,53 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,23 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 24,07 artış, enerjide yüzde 8,08 artış, sermaye mallarında yüzde 27,58 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 0,90 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,0 artış, imalatta yüzde 0,90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,76 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,01 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,19 artış, enerjide yüzde 0,30 artış, sermaye mallarında yüzde 1,18 artış olarak gerçekleşti.