Kocaeli’nin tanınmış gazetecilerinden, İyi Parti Kocaeli eski milletvekili adayı Yüksel Ercan’a Ankara’nın en büyük ilçesinde önemli bir görev verildi.ANKARA (İGFA) - Kocaeli'de uzun yıllar gazetecilik yapan, halen Yenigebze.com, Kocaelioncu.com, Kocaelibakis.com ve Dokuzhaber.com internet gazetelerinin sahibi Yüksel Ercan aynı zamanda siyasi kimliği olan bir isim.

SİYASETİN İÇERİSİNDE

MHP döneminde Gebze ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı ve Gebze Belediyesi meclis üyeliği yapan Yüksel Ercan, İ14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı gösterilmişti. İlimizde bir süre çeşitli firmaların basın danışmanlıklarını yürüten Ercan bu kez Ankara Keçiören Belediyesine Basın Danışmanı oldu.

BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN

Yüksel Ercan bu gelişmeyi sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu: “Kıymetli Dostlar. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan tarafından Keçiören Belediyesine Basın Danışmanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Allah yar ve yardımcımız olsun.”