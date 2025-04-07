2024 Yıllık Gelir Vergisi beyanname süresi bayram tatili nedeniyle uzatılmıştı; bugün son gün! İki taksitte ödenebilecek yıllık beyanın ikinci taksidi 31 Temmuz’da ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Mart'ta başlayan 2024 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerini Mart ayı sonunda olmasına rağmen bayram tatili dolayısıyla beyan ve ödeme süresini 7 Nisan'a uzatmıştı. Bugün son gün olan beyanname süreci için mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceği hatırlatıldı.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyet geliri olanlar elektronik beyanname kullanırken, ücret, kira veya menkul sermaye iradı gibi gelirleri olanlar ise Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolayca beyanname verebilecek.

Sisteme gib.gov.tr adresinden 7/24 erişim sağlanabiliyor.

Beyannameler üzerinden tahakkuk eden Gelir Vergisinin ilk taksiti ve damga vergisinin 7 Nisan 2025 Pazartesi, ikinci taksitinin ise 31 Temmuz 2025 Perşembe gününe kadar ödenhebilecek.