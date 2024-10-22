Gülse Birsel'in Vural Çelik'e veda paylaşımı olay oldu! Hemen sildi ama... Gülse Birsel'in Vural Çelik'e veda paylaşımı olay oldu! Hemen sildi ama...
Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşi Berk Oktay minik kızıyla paylaştı! Beğeni yağdı
"Kuruluş Osman" dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü çiftten Berk Oktay, son olarak...Devamı için tıklayınız