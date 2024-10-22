Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşi Berk Oktay minik kızıyla paylaştı! Beğeni yağdı
"Kuruluş Osman" dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü çiftten Berk Oktay, son olarak...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir nikah şahidi oldu!
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
Bomba aşk! Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle yakalandı! Hadise'den sonra...
Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, ABD'de öldü!
Bağcılar Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu
Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü! 'Doktor ihmali yüzünden bu halde'