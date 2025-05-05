Nisan 2025’te Yİ-ÜFE yıllık yüzde 22,50, aylık ise yüzde 2,76 arttı. En yüksek artış yüzde 58,14 ile su temininde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Nisan ayına ilişkin verileri açıkladı. Söz konusu verilerde bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,65 artış gösterdi.

Sanayi sektörlerinde yıllık değişimler; su temininde yüzde 58,14, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 29,59, imalatta yüzde 22,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,45 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında ise dayanıklı tüketim malları yüzde 31,74, dayanıksız tüketim malları yüzde 28,41, sermaye malları yüzde 25,20, ara malları yüzde 19,93 ve enerji yüzde 12,0 artış gösterdi.

Aylık bazda ise Yİ-ÜFE’de madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 3,47, imalat yüzde 2,85, su temini yüzde 2,01, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 1,36 arttı.

Ana sanayi gruplarında sermaye malları yüzde 3,69, ara malları yüzde 3,08, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,78, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,73 ve enerji yüzde 0,61 artış kaydetti.