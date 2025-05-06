3-4 Mayıs tarihlerinde online düzenlenen ve 200 takımın kıyasıya mücadele ettiği Yeşilay Münazara Turnuvası Marmara Bölge Etabında büyük başarı gösteren 8 takım, 28-30 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Türkiye finallerine yükselen 8 takımdan 6'sının Bursa'dan olması, şehrin münazara alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye finallerine katılacak Bursa takımları şu okullardan oluşuyor:

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi (2 takım)

Gazi Anadolu Lisesi (1 takım)

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (1 takım)

Bursa Erkek Lisesi (1 takım)

Tofaş Fen Lisesi (1 takım)

Ayrıca, 14 Mayıs'ta Kocaeli'de gerçekleştirilecek Marmara Bölge Finalinde Bursa'yı temsil edecek okul da yine BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi (2 takım) oldu.

Bursa'nın bu büyük başarısı, öğrencilerin münazara becerilerinin ve eleştirel düşünme yeteneklerinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.