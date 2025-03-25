Sakarya Büyükşehir Ramazan kültür sanat etkinlikleri Yazar Halil İbrahim İzgi’nin minik kitapseverlerle buluştuğu “Şükran Dükkânı” adlı söyleşiyle devam etti. Çocuklarla ‘İyilik Gazetesi’ adlı atölye gerçekleştiren Yazar İzgi, “Amacımız, kıymetli çocuklarımıza değerlerimizi aktarmak ve iyiliği birlikte yaymak. İyilik, halka halka çevremize yayıldıkça güçlenir” dedi. Söyleşide çok anlamlı toplumsal mesajlar verildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Kültür Takvimi kapsamında birbirinden değerli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Minik kitapseverlerle buluştu

Çocukların birbirinden güzel etkinliklerde buluştuğu takvimin son etkinliği “Şükran Dükkânı” söyleşi programı, keyifli bir akşama sahne oldu.

Faik Baysal Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak “Şükran Dükkânı” adlı kitabın Yazarı Halil İbrahim İzgi katıldı.

Şükran Dükkanı’nın hikayesi

Çok sayıda minik kitapseverlerin katıldığı söyleşide Yazar İzgi, insanlara teşekkür etmeyi ve nezaketi hatırlatan hayali bir dükkân ‘Şükran Dükkanı’nın yazım sürecini anlattı.

Teşekkürü ve nezaketi hatırlatan…

Hikâye aracılığıyla çocuklara iyiliğin ve şükran duygusunun önemini aktarmayı amaçladığını dile getiren Yazar Halil İbrahim İzgi, “Şükran Dükkânı, insanlara teşekkür etmeyi ve nezaketi hatırlatan hayali bir dükkândır. Beş kuşaktır aynı aile tarafından işletilen bu dükkânın sahibi Mayege, ilgiyi artırmak için yeni fikirler geliştirir. Bunlardan biri de iyilik haberlerini bir araya getiren İyilik Gazetesi’dir” dedi.

İyilik Gazetesi

Söyleşinin ardından minik kitapseverlerin katılımıyla “İyilik Gazetesi” isimli bir atölye çalışması gerçekleştirildi. İyilik haberlerinin bir araya getirilmesiyle güzel haberlerin daha hızlı yayılabileceği fikrinden yola çıkılan bu atölyede minikler gazete hazırladı.

İyiliği hep birlikte yaymalıyız

Program sonunda düşüncelerini paylaşan Halil İbrahim İzgi, çocukların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Amacımız, kıymetli çocuklarımıza değerlerimizi aktarmak ve iyiliği birlikte yaymak. İyilik, halka halka çevremize yayıldıkça güçlenir” ifadelerini kullandı.

Çocukların eğlence ve keyifle geçirdiği akşam, hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.