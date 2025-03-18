Mart ayının ilk yarısı yaz tadında geçerken 18 Mart - 23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredecek. Türkiye genelinin kuvvetli yağış, rüzgar, çığ, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Mart Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı ön görüldü. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

METEOROLOJİ'DEN YAPILAN UYARILAR HER AÇIDAN 'KUVVETLİ' YÖNDE...

Kuvvetli yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde olması beklenirken, kuvvetli rüzgarın da; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.

Bir başka uyarı ise zirai yönden yapıldı.

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; tyarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.