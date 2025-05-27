Toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirerek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bugüne dek çok sayıda projeye imza atan Yarına Şans Ver Derneği (YASAV) bir güzel etkinliğe daha imza attı.BURSA (İGFA) - Podyum Park Yeşil Alan’da gerçekleşen şenlikte; giyimden dekorasyona, aksesuardan kozmetiğe kadar birçok farklı alanda üretim yapan girişimciler ve markalar bir araya geldi.

Toplam 85 stant, binlerde ziyaretçiyle buluştu. Tüm gelir, Yarına Şans Ver Yardım Fonu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Alışveriş şenliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır ve BTSO Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç’in yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

YASAV Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren, "4 yıldır ulaştığımız her yerde, dokunduğumuz her kalpte iyiliği çoğaltmak için varız. Bugün burada sadece alışveriş değil; umut, dayanışma ve birlik var. 85 değerli stantla bu güzel günü birlikte paylaştık. Katkı sunan herkese gönülden teşekkür ederim" dedi.

Şenlik boyunca devam eden kortej yürüyüşü, jonglörler, tahtabacak ve dansçıların performansları büyük ilgi gördü.