'Fark Atıyor' müzikseverlerle buluştu 'Fark Atıyor' müzikseverlerle buluştu
Yarışmacı joker hakkını kullandı! Oktay Kaynarca yarışmacıya sitem etti
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta...Devamı için tıklayınız