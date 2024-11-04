Yaprak Dökümü'nün 'Ali Rıza'sı Halil Ergün'den itiraf: 'Sokakta yürüyemiyorum'
Birçok dizi ve filmde rol alan Halil Ergün, özellikle Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı 'Ali Rıza' rolüyle 7'den 70'den herkesin hafızalarında yer edindi. Son olarak 'Dedemin Gözyaşları' adlı filmde rol...Devamı için tıklayınız
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