Türkiye İş Bankası bünyesinde yer alan kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zekâ Fabrikası tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen YZF Ödülleri sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de ve dünya genelinde yapay zekâ girişimlerine stratejik yatırımlar yaparak, bu girişimlerin küresel başarıya ulaşmalarına katkı sağlamayı hedefleyen Yapay Zekâ Fabrikası, aynı zamanda yapay zekâ ekosistemine katkı sağlamak hedefiyle bu yıl ilk kez YZF Ödülleri’ni hayata geçirdi.

Yapay zekâ alanında liderlik eden, inovatif çözümler üreten kurum ve kuruluşları teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödüller, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Yapay Zekâ Fabrikası Başkanı Barış Karakullukçu’nun yer aldığı törenle sahiplerini buldu.

Törenin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yapay zekâ alanındaki faaliyetlerin organize bir şekilde, ülke ekonomisine katkı sağlayarak yürütülmesinin önemine işaret etti. Bu anlayışla hayata geçirdikleri Yapay Zekâ Fabrikası’nın, ülkemizdeki yapay zekâ çalışmalarını konsolide ederek ekosistem paydaşlarını bir araya getiren bir merkez görevi görmesini amaçladıklarını söyledi.

“Yapay zekâyı kopyalayan değil bilimsel çalışmaları başlatan bir Türkiye”

Zincirin birinci halkasının üniversitelerin desteklenmesi olduğunu, Koç Üniversitesi ile birlikte Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni bu nedenle kurduklarını hatırlatan Hakan Aran, “Türkiye’nin yapay zekâyı sadece kopyalayan, öğrenen, hızla adapte eden değil gerçekten fark yaratan bilimsel bilgiyi üreten, patentlenebilir bilgi üretimiyle belki de dünya çapında etki yaratacak bilimsel çalışmaları başlatan bir konumda olmasını çok önemsiyoruz. İkinci adım olarak, üniversitede üretilen bilginin girişimler aracılığıyla topluma ve geleneksel sanayi kuruluşlarına aktarılacağına inandığımız için girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. Üniversiteden başlattığımız, sonrasında fonladığımız ve desteklediğimiz girişimlerin ürün ve hizmetlerini kullanarak aslında oluşturduğumuz zincire son halkayı eklemiş oluyoruz” dedi.

“İkinci yüzyılımızda en büyük atılımı yapacak teknoloji basamağının yapay zekâdan geçtiğine inanıyoruz”

Yapay Zekâ Fabrikası’nın faaliyetlerine de değinen Aran, veri tabanına kaydedilen yapay zekâ girişimlerinin sayısının 2 bini geçtiğini, 40’ın üzerinde girişimin programa dahil edildiğini, 22 girişime yatırım yapıldığını söyledi.

Bu yıl 100. yılını kutlayan İş Bankası’nın girişimlere desteğinin kuruluşundan bu yana sürdürdüğü bir yaklaşım olduğunun altını çizen Aran, “İkinci yüzyılımızda ekonomik büyümeye katkı sağlayacak, en önemli atılımı yapacak teknoloji basamağının yapay zekâdan geçtiğine inanıyoruz. Yapay zekâ konusunu bir an evvel tüm yönleriyle anlamamız, ülkemize uygulamamız ve bunun sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Tüm çabamız bu yüzden” diye konuştu.

“Beyin göçünü beyin gücüne çevirmek…”

Yapay Zekâ Fabrikası Başkanı Barış Karakullukçu ise, bu yıl ilk kez düzenledikleri Yapay Zekâ Fabrikası Ödülleri 2024 ile yapay zekâ ekosistemine değerli katkılar sunan, inovasyon ve liderlik örneği sergileyen kuruluşları bir araya getirdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. “Burada yaratmak istediğimiz ortak vizyon işin teknolojisi kadar değerli. Bu vizyona katkı sunan, yapay zekâ girişimlerini büyüme yolculuklarında destekleyen ve geleceğin teknolojilerini bugünden inşa eden kuruluşları ödüllendirmek için toplandık. Paydaşlarımızın desteği ve İş Bankası’nın gücüyle yapay zekâ ekosistemini ileriye taşımak için çalışıyoruz. Beyin göçünü beyin gücüne çevirmek bu vizyonun temel taşıdır; bu nedenle, bu yıl özel ödüllerimizi bu konuya odaklanan iki platforma verdik. Akademik iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyor ve yapay zekâyı yakalamanın, geleceği yakalamak olduğuna inanıyoruz."

YZF Ödülleri 2024’ün kazananları

Yapay Zekâ Fabrikası Ödülleri 2024’te 8 kategoride altın, gümüş ve bronz ödüller yapay zekâ ekosistemine katkı sağlayan kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sanatçılara takdim edildi. Ayrıca iki kuruma YZF Özel Ödülü verildi.

YZF İnovasyon ve İş Birliği Ödülleri

Altın Ödül: TOGGGümüş Ödül: L’OréalBronz Ödül: Doğuş Teknoloji

YZF Ekosisteme Katkı Ödülü

Altın Ödül: TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ EnstitüsüGümüş Ödül: AITR - Türkiye Yapay Zekâ PlatformuBronz Ödül: Microsoft

YZF Sağlık Teknolojileri Ödülü

Altın Ödül: Acıbadem Sağlık GrubuGümüş Ödül: Eczacıbaşı EvitalBronz Ödül: Abdi İbrahim Teknoloji

YZF Akademi Ödülü

Altın Ödül: İstanbul Teknik ÜniversitesiGümüş Ödül: Koç ÜniversitesiBronz Ödül: Bilkent Üniversitesi

YZF Sanat Ödülü

Altın Ödül: Refik Anadol Gümüş Ödül: Mehmet ÜnalBronz Ödül: Ecem Dilan Köse

YZF Finansal Teknoloji Ödülü

Altın Ödül: iyzicoGümüş Ödül: ColendiBronz Ödül: BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

YZF Sürdürülebilirlik ve Etki Ödülü

Altın Ödül: TüpraşGümüş Ödül: TÜBİTAK Marmara Araştırma MerkeziBronz Ödül: Borusan EnBW Enerji

YZF STK Ödülü

Altın Ödül: Türkiye Bilişim VakfıGümüş Ödül: Türkiye Metal Sanayicileri SendikasıBronz Ödül: Habitat Derneği

YZF Özel Ödülü

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