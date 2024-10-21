Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir nikah şahidi oldu!
Son dönemin popüler oyuncularından Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 26 yaşındaki oyuncu, korumasına büyük bir jest yaptı. Dün gerçekleşen nikahta, Demir korumasının...Devamı için tıklayınız
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