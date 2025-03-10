Benzinli ve dizel araç sahipleri hem çevreyi korurken, hem de yakıt tasarrufu sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre, otomobillerde alınacak basit önlemler ve yeni sürüş alışkanlıklarıyla yılda 8-10 bin TL tasarruf kaydetmek mümkün oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Elektrikli araçlar, tasarruf potansiyeli ve çevreci yapısıyla artık kendini ispatlamış durumda olsa da mevcut içten yanmalı araçlarla da hem tasarruflu hem de çevre dostu bir yaklaşım benimsemek mümkün olabiliyor.

Örneğin ani hızlanma ve sert frenleme, yakıt tüketimini yüzde 20 artırıyor. Oysa düşük devirde yumuşak vites değiştirerek ve sabit hızda giderek tek depoda ayda ortalama 500 TL’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. Otoyolda 90 km/s yerine 110 km/s hızla gitmek, aerodinamik verimliliği artırırken, hız sabitleyici kullanımı da yakıt tüketimini yüzde 8-10 aralığında düşürüyor.

“TÜKETİMİ 1,5 LİTRE DÜŞÜRMEK 15 AĞAÇ DİKİMİNE DENK”

Sektör temsilcilerinden LenaCars& Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, "Sadece kirli hava filtresi yakıt tüketimini yüzde 10 artırır. Düzenli bakımla hem motor ömrünü uzatır.Lastik basıncını da ayda bir kontrol edin. 1 PSI düşük basınç, tüketimi yüzde 0,3 yükseltir." ifadelerini kullandı.

"Aracınızda gereksiz her 50 kg yük, yakıt tüketimini yüzde 2 artırır. Bagajınızı boşaltarak ve kullanmadığınız tavan barı, port bagaj gibi eklentileri çıkararak önemli tasarruflar sağlayabilirsiniz." diyen Nazik, yıllık tasarruf oranlarına da dikkat çekerek, "Yılda 12 bin km yol kat eden bir sürücü,ortalama yakıt tüketimini 8L/100 km’den 6.5L’ye düşürerek 420 kg CO₂ tasarrufu sağlar ki bu da 15 ağaç dikimine eşdeğer.8 bin TL de yakıt tasarrufu anlamına geliyor. "Uzun vadede hibrit veya elektrikli araçlara geçiş hem tasarruf hem sürdürülebilirlik için kritik. Ancak bugün bile benzinli ve dizel araçlarla başlayacak küçük adımlar, büyük fark oluşturur" diye konuştu.