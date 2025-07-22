Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğ yayımladı. Başvurular, 1-15 Aralık 2025’te e-Devlet üzerinden yapılacak.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 17 Temmuz 2025 tarihli ve 10100 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’a dayanarak yeni bir tebliğ yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete’de duyurulan tebliğe göre, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu veya yüzde 40 randımanla 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için tarife kontenjanı dağıtımını düzenliyor.

Tarife kontenjanı, 1 Temmuz-30 Kasım 2025 tarihlerinde yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapan ve ham/rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara öncelikli olarak dağıtılacak.

1-15 Aralık 2025 tarihlerinde e-Devlet veya Ticaret Bakanlığı’nın “E-Hizmetler” platformu üzerinden e-imza ile yapılacak başvurular, eksik belge veya uygun olmayan firmalar için reddedilecek.

Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre dağıtılacak kontenjanın talep fazlası olması halinde 1 milyon ton, düşük olursa talep edilen miktar kadar tahsis edileceği kaydedildi.

Tebliğe göre Ticaret Bakanlığı, uygun görülen firmalara elektronik ithal lisansı düzenleyecek ve lisans bilgileri e-posta ile bildirilecek. Lisanslar, sadece belirtilen dönemde ve lisans sahibi firma tarafından kullanılabilecek; devir mümkün olmayacak. İthalatta gümrük beyannamesi, lisans geçerlilik süresi içinde tescil edilecek. Sahte belge veya aykırı davranış tespitinde tahsisat iptal edilecek.

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