E-ticaret dünyasının kurulmasına büyük katkı sağlayan T-Soft ile Dünya devi Amazon iş birliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - E-ticarette devlerin işbirliği e- ticaret sektörüne can katacak. T-soft yüzbinleri geçen kullanıcıya e-ihracat kapısını açtı.

T-soft'un CEO'su ve e-ticaret dünyasının önderlerinden Ömer ARIKAN yaptığı açıklamada T-Soft & Amazon Türkiye ekibinin güçlerini birleştirdiğini söyledi. Arıkan konuşmasında amaçlarının Türk e-ticaret dünyasının ululararası arenaya daha kolay açılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Böylece Türk e-ticaret savaşçıları için sınırlar kalkmış oldu. Türk Markalarına uluslararası arena daha güçlü bir ivme kazanma yolu açıldı.

E-ticarette ve e-ihracatta sınırlar kalkarken, söz konusu işbirliği sayesinde markalar güçlü bir ivme kazanacak ve daha hızlı büyüyecek.

Türkiye'nin e-ticaret devi T-Soft'un CEO'su Ömer Arıkan konuyla ilgili yapılan iş birliğinin T-Soft e- ticaret yazılımları üzerinden Amazon Türkiye’de ücretsiz hesap açma olanağı oluşturduğunu kaydetti. Amazon-Tsoft işbirliği sayesinde ürünlerinizi listelemede de tam destek verildiğini kaydeden Arıkan, "Bu işbirliğinden doğan fırsatları kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu fırsatları doğru kullananlara T-soft ve Amazon dünya E-ticaretinin devleri arasında yer alma fırsatını sunuyor. Böylece e- ihracat için yeni olanaklar ortaya çıktı. Bu anlaşma e-ticaret dünyası için yeni bir entürman olacak" dedi.