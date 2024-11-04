Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yabancı uyruklu öğrencilere tanınan ayrıcalıklar açıklandı ve Türk öğrencilerin kontenjanları düşürüldü" iddiasına ilişkin yalanlama hem İletişim Başkanlığı'ndan, hem de Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - Yabancı uyruklu öğrencilere ayrıcalık tanınıp, Türk öğrencilerin kontenjanlarının düşürüldüğü iddialarına dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıkalamda, 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği Türk öğrencilerine açılan kontenjanların yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açıldığının altı çizildi.

"2024 ile 2023 yılları karşılaştırıldığında toplamda yüzde 21 oranında yabancı uyruklu kontenjanı azaltılmıştır" denilen açıklamada, "Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencisi adayları sadece kendi aralarında yarışmakta ve mevzuat gereği kendilerine özgü açılan kontenjanlara başvurmaktadırlar. Sınav dili Türkçedir. Yabancı kökenli olup uzmanlık eğitimi kabul edilenlerde, Türkiye’de tıp eğitimi almış olmak veya YÖK’ün denklik verdiği üniversitelerde tıp eğitim almış olma zorunluluğu bulunmakta dır. Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Türkçe dil bilgisi sınavına tabi tutulmaktadır" ifadeleri yer aldı.