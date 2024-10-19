Reha Muhtar'dan haber var: Taburcu oluyor... Reha Muhtar'dan haber var: Taburcu oluyor...

Kalp krizi nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı. Annesi ve kız kardeşinin haykırışları, yürekleri dağladı