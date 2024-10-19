Kalp krizi nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı. Annesi ve kız kardeşinin haykırışları, yürekleri dağladı
Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı
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