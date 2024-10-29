Buse Varol oğlu Burak ile 'Dubai çikolatası' yaptı! Yerken mest oldular... Buse Varol oğlu Burak ile 'Dubai çikolatası' yaptı! Yerken mest oldular...
Victoria's Secret meleği Gisele Bündchen 44 yaşında anne olacak!
Eski Victoria Secret meleği Gisele Bündchen, futbolcu eşi Tom Brady ile tam iki yıl önce ayrılmıştı. Ünlü çiftin arasını bozan şeyin ise bir yasak aşk olduğu iddiası çok konuşulmuştu. Bündchen'in uğruna...Devamı için tıklayınız