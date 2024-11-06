VakıfBank, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde tarihî bir eşiği aşarak aktif büyüklüğünü 100 milyar dolar seviyesinin üzerine taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ekonomisine sağladığı sürekli destek ve başarılı büyüme stratejileriyle VakıfBank, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde tarihî bir eşiği aşarak aktif büyüklüğünü 100 milyar dolar seviyesinin üzerine taşıdı.

VakıfBank aynı dönemde 34 milyar 623 milyon lira olan brüt kârından 7 milyar 409 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 27 milyar 214 milyon lira net kâr elde etti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 38 artarak 2,5 trilyon TL’ye ulaştığını söyledi.

Toplam mevduatların yıllık yüzde 36 artış ile 2,3 trilyon TL seviyesini aşarak, VakıfBank’ın ana fonlama kalemi olmaya devam ettiğini vurgulayan Üstünsalih, “TL varlıklara güvenin göstergesi TL mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 49 artış ile 1,6 trilyon TL seviyesine ulaştı. Tabana yaygın mevduat politikamız sayesinde, bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artışla 1 milyar TL’yi aşan tasarruf mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı ise yüzde 39’dan yüzde 47 seviyesine ulaştı” dedi.