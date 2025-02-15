Antalya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan "Vakıf Bilinci" projesi, genç nesillere vakıf kültürünü aşılamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi. İlk etapta 3.000 ilkokul öğrencisine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, çocuklara vakıfların tarihsel ve sosyal önemi aktarıldı. "Vakıf Elçisi" ilan edilen öğrenciler, iyilik ve yardımlaşma misyonunu çevrelerine yaymaya teşvik edildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da, köklü vakıf kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak amacıyla başlatılan "Vakıf Bilinci" projesi, büyük yankı uyandırdı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu önemli proje, Bölge Müdürü Sn. Nurullah Pervaneli'nin liderliğinde Vakıf Akademisi kapsamında şekillendi ve vizyoner bir çalışma olarak dikkat çekti.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİR KÖPRÜ

Ecdadımızın miras bıraktığı vakıf ruhunu canlı tutmak, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen proje, öğrencilerin kalplerine dokundu. Vakıf Akademisi'nin öncülüğünde Antalya'da ilk aşamada 3.000 öğrenciye ulaşma hedefiyle başlatılan projede, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine vakıf kavramı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Vakıfların yalnızca tarih kitaplarında yer alan bir olgu olmadığı, aksine toplumsal yapının temel taşlarından biri olduğu öğrencilere aktarıldı.

ÖĞRENCİLER "VAKIF ELÇİSİ" OLDU

Etkinlikler kapsamında öğrencilerle buluşan uzman ekipler, vakıfların toplumdaki yeri ve önemini, iyiliğin, paylaşmanın ve hakkaniyetin büyük bir değer olduğunu vurguladı. Geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek adına önemli bir adım atılan projede şu faaliyetler gerçekleştirildi:

Öğrencilere "Vakıf Elçisi" sertifikaları takdim edildi. Vakıf ruhunu yansıtan özel tasarlanmış yapbozlar hediye edildi. Geleneklerimizi yaşatmak adına lokum ikramı gerçekleştirildi.

Sertifikaların takdimiyle birlikte her öğrenci birer "Vakıf Elçisi" ilan edilerek, iyiliği ve yardımlaşmanın önemini çevrelerine anlatmaya teşvik edildi.

TARİHİ MİRASIMIZI KORUMAK VE YAŞATMAK

Proje kapsamında öğrencilere yalnızca teorik bilgiler verilmekle kalınmadı; aynı zamanda vakıfların yüzyıllardır süregelen yardımseverlik misyonunun eğitim, sağlık ve gıda desteği gibi pek çok alanda toplumun ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiği de anlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarih boyunca üstlendiği büyük sorumluluk vurgulanarak, öğrencilere vakıf bilinci kazandırılması hedeflendi.

BÖLGE MÜDÜRÜ PERVANELİ: "GELECEĞE DEĞERLİ BİR MİRAS BIRAKIYORUZ"

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, vakıf kültürünü korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın en etkili yollarından birinin bu tür projeler olduğunu belirtti. Pervaneli, şunları kaydetti:

"Vakıf, yalnızca geçmişte kalan bir kavram değildir; bugünün ve geleceğin de önemli bir parçasıdır. Ecdadımız yetimi gözetmiş, yoksula sahip çıkmış, topluma katkı sunmayı bir ibadet olarak görmüştür. Bu anlayışla hareket eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçmişin mirasını bugüne taşırken, geleceğe de ışık tutmayı görev edinmiştir. 'Vakıf Bilinci' projemizle çocuklarımıza paylaşmanın, iyiliğin ve yardımlaşmanın gerçek anlamını öğretiyor ve onlara bu misyonun birer elçisi olma sorumluluğunu kazandırıyoruz."

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GÜCÜ

Projeye katılan öğrencilerin vakıf kültürünü benimseyerek büyük bir heyecanla sahiplendiği gözlemlenirken, öğretmenler ve veliler de projeye tam destek verdi. Toplumsal sorumluluk bilincinin yaygınlaşması adına büyük bir kazanım olan bu projeyle, gelecekte daha bilinçli bireylerin yetişmesi amaçlanıyor.

Bölge Müdür Yardımcısı Mevlana Çakıral ve ekibinin koordinasyonunda gerçekleşen bu değerli çalışmanın, vakıf kültürünü daha geniş kitlelere yayarak toplumda kalıcı bir etki bırakması beklenmektedir.

PROJENİN GELECEĞE YÖNELİK ADIMLARI

"Vakıf Bilinci" projesi, yalnızca Antalya ile sınırlı kalmayarak ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanan önemli bir sosyal sorumluluk hareketi olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimlerin genişletilmesi, vakıf kültürüyle ilgili interaktif materyallerin artırılması ve toplumda vakıf bilincinin daha güçlü bir şekilde yerleşmesi hedefleniyor.

Bölge Müdür Yardımcısı Mevlana Çakıral başkanlığında yürütülen proje, Sıla Sakınmaz, Cansel Aydın ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarıyla devam ediyor. Ekip, vakıf ruhunu çocuklara en etkili şekilde aktarmak için sahada aktif olarak yer alıyor.

Bu önemli projenin başarısı, ecdadımızdan miras kalan vakıf geleneğinin ne denli güçlü ve yaşatılmaya değer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. "Vakıf Bilinci" projesi ile geçmişin iyilik mirası, geleceğe emin ellerle taşınıyor!