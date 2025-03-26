Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Amir Ateş Besteleri ve Ramazan” dinletisi kulakların pasını sildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin yetiştirdiği, Türkiye’nin en önemli bestekârlarındanAmir Ateş’in eserlerini Ramazan ayında Kocaelili musiki severlerle buluşturdu. “Amir Ateş Besteleri ve Ramazan” dinletisi kulakların pasını silerken, büyük bestekâr da çok sevdiği seyircisi ile bir araya geldi.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine çok özel bir programa imza attı. Türkiye’nin saygın bestekârlarından Amir Ateş’in eserleri Ramazan ayında Kocaelili musiki severlerle buluştu. “Amir Ateş Besteleri ve Ramazan” dinletisi SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirildi. Ramazanın son haftasında düzenlenen konseri vatandaşlarla birlikte Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk izledi.

ITRI’NİN SALAT-I ÜMMİYESİ İLE BAŞLADI

Gecede sevilen sanatçı Feyzullah Çelebi, üstat Amir Ateş’in eserlerini seslendirdi. Çelebi’ye, Esrar-ı İlahi Meşk Topluluğu eşlik etti. Konser, Bahurizade Mustafa Itrı Efendi’nin Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)içinsegah makamında bestelediği Salat’ı Ümmiyesiile başladı.

BÜYÜKŞEHİR VE AMİR ATEŞ’E TEŞEKKÜR

Konukları çok sevilen Salat-ı Ümmiye ile karşılayan Feyzullah Çelebi, kendilerini bu önemli ve anlamlı gecede musiki severlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.Çelebi, Amir Ateş’e de teşekkür ederek, eserlerini seslendirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Amir Ateş gibi bir üstadın memleketinde onun gönlünden süzülen bir Ramazan Gecesi’ne ruh katmak büyük bir bahtiyarlıktır” diyen sanatçı, “Onun eserlerini icra ederken sanatın irfan ile iç içe geçtiğini bize öğretiyor” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLERİN VE KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Feyzullah Çelebi daha sonra Amir Ateş’i sahneye davet ederek tüm programı birlikte gerçekleştirme istediğini dile getirdi. Duayen sanatçı eserler arasında, ilahileri nasıl bestelediği ile ilgili bilgiler sundu. Amir Ateş gecede “Müjdeler olsun yine geldi mah-ı mübarek” ile güftesi Yunus Emre’ye ait “Alemler nura gark oldu” eserlerini okudu. Gecede Feyzullah Çelebi’nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Uygar Efe Bektaş ile Ali Mert Paşalı, Amir Ateş’in eserlerini icra etti.

AMİR ATEŞ KLASİĞİ İLE BİS YAPILDI

Beğeni ile izlenen dinletide, bir Amir Ateş klasiği olan “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın” eseriyle bis yapıldı. Amir Ateş bu sevilen eserini Feyzullah Çelebi, Uygar Efe Bektaş ve Ali Mert Paşalı ile birlikte söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Gecenin sonunda Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk sahneye gelerek üstat Amir Ateş’e çiçek takdim etti. Amir Ateş de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın’a besteleri adına düzenlenen gece için teşekkür ederek, konukların Ramazan Bayramını şimdiden kutladı.