Usta sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti okundu! Miras kavgası bitti
Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Müzik dünyasına unutulmaz eserler bırakan İrem, ölümünden sonra bıraktığı vasiyetle gündem oldu. Usta sanatçının vasiyeti,...Devamı için tıklayınız
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