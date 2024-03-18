Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun (TBBDF) öncülüğünde Avrupa Birliğinin merkezi Brüksel'den 250 Bin Euro bütçe desteği kazanan ve Bayburt Üniversitesinin de yürütücü ortaklarından biri olduğu "Sporda Çocuk Koruma: Güvenli ve Kapsayıcı Spor Organizasyonları Geliştirmek" başlıklı uluslararası projenin açılışı, uluslararası paydaşlardan Constanta Ovidius University'nin bulunduğu Romanya Köstence'de gerçekleşti. Açılışa proje lideri TBBDF ve Bayburt Üniversitesini temsilen katılan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve beraberindeki proje paydaşı akademisyenler, eğitim diplomasisi temaslarında bulundular ve bir uluslararası protokol imzalayarak Bayburt Üniversitesinin iş birliği ağlarını genişlettiler.





Eğitim ve Kültür Diplomasisi Ziyaretleri



İngilizce adı "Protecting Children in Sport: Developing Safe and Inclusive Sport Organizations (PCSOS)" olan projenin Köstence'deki açılışına Rektör Türkmen ile birlikte Doç. Dr. Ferhat Güder (Bayburt Üniversitesi Yürütücüsü), Doç. Dr. Hayri Akyüz (Bayburt Üniversitesi Koordinatörü), Ögr. Gör. Onur Akman (TBBDF Yürütücüsü) katıldı. Açılış öncesinde Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul'u ziyaret eden proje heyeti, ülkemizin eğitim diplomasisine katkı ve uluslararası iş birlikleri üzerine görüşmeler yaptı. Büyükelçi Altan ile Başkonsolos Yurdakul'a coğrafi işaretli kültürel ürünümüz ehram ve kurumsal plaket takdim eden Rektör Türkmen, yakın ilgi ve samimiyetleri için teşekkürlerini iletti.



Ziyaret kapsamında Romanya Türk-Müslüman Tatarların Demokrat Birliği Başkan Yardımcısı Aydın Ablez'le de bir araya gelen proje heyeti, Birliğin çalışmaları hakkında bilgiler alarak 'soydaşlık kültürel bağı' ekseninde güçlü ilişkilerin temelini atmak üzere Bayburt Üniversitesini tanıttı.





Akademik İş Birliği Protokolüyle Güçlenen Uluslararasılaşma Vizyonu



Constanta Ovidius University ev sahipliğindeki açılış toplantısının öncesinde Rektör Prof. Dr. Dan-Marcel Iliescu ile başta öğrenci ve personel değişimi olmak üzere, proje ortaklıkları, birlikte akademik etkinlikler düzenleme, karşılıklı kültürel etkileşim konseptleri geliştirme, tecrübe ve yetkinlikler konusunda amaç ortaklıkları gibi birçok konu başlığında hayata geçen iş birlikleri için bir protokol imzalayan Rektör Türkmen, uluslararasılaşmayı güçlendiren protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.





2023 Yılının En Geniş Katılımlı Spor Projesine İlk Adım



Projenin, Ovidius Üniversitesi ev sahipliğindeki ilk toplantısı ve açılış töreninde ise, ilk aşamalardaki çıktılar detaylı bir şekilde incelendi ve geleceğe yönelik politika geliştirme çalışmaları ile çalıştaylar için kapsamlı bir planlama yapıldı. Toplantıya, Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Zagreb Yüzme Kulübü, Köstence Ovidius Üniversitesi, Sırbistan Herkes İçin Spor Federasyonu ve projenin lideri Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) olmak üzere proje ortaklarından temsilciler katıldı.

