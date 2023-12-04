Rektörler tarafından yayımlanan ortak kınama bildirisini paylaşan Rektör Türkmen, "Değerli merhum meslektaşım Fayeh bir sembol olarak camiamızın zihninde yer edinmiş ve tüm Rektörlerin derinden hissettiği bir acının simgesi olmuştur. Bu onurlu mücadele kenetlenen Rektörlerimize şükran duygularımı bildiriyor, amansız katliamın bir an önce durması için herkesi bu kenetlenmeye ortak olmaya davet ediyorum." dedi.



Rektör Türkmen'in paylaşımındaki ortak kınama bildirisinde şu ifadelere yer verildi:



"Bizler Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerin Rektörleri olarak; 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasından sonra, acımasız, vahşi, insanlık dışı saldırılarına tekrar başlayan İsrail’in, dünyanın gözü önünde sürdürdüğü büyük soykırımı kınıyoruz.

Bir haftalık insani aranın ardından; gelecek adına bir umut ve hayata tutunma mücadelesi veren, pek çoğu savunmasız masum bebek, çocuk, kadın ve yaşlı insanların zor koşullarda yaşadığı, işgal altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampının, 02.12.2023 tarihinde bombalanması sonucu yüzden fazla masum Filistinli kardeşimiz şehit edilmiştir. Aynı saatlerde, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan TAYEH, çocukları ve aile yakınlarıyla birlikte, İsrail savaş uçaklarının Cibaliye'nin El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırılarda, bizzat evi hedef alınarak şehit edilmiştir.

7 Ekim 2023 tarihinden beri Filistin ve Gazze’deki sivil kişi ve kuruluşları, hastane ve eğitim kurumlarını, eğitimcileri, akademisyenleri, bilim insanlarını doğrudan hedef alan bu terör saldırılarını ve bu vahşi saldırganlığa sağlanan açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınıyoruz ve tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi, kayıtsız kalmaması gerektiğini bir kez daha önemle vurguluyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Merhum Prof. Dr. Sufyan TAYEH’e ve yakınları ile bu süreçte hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara Yüce Allah’tan rahmet; Tüm Filistinli kardeşlerimize başsağlığı diliyor; uluslararası tüm aktörleri bu insanlık suçunu önleme konusunda sorumlu ve insanca davranmaya davet ediyoruz."