Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Yıldızoğlu, 14-23 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında 65kg Büyükler Dünya 2'inciliği elde etti. Bayburt Üniversitesi, bu gümüş madalya derecesi ile birlikte uluslararası turnuvalarda podyumda olma geleneğini sürdürdü.





Bilek Güreşi Federasyonunun 14-23 Ekim tarihlerinde Antalya'da organize ettiği ve ve 54 ülkeden 1470 sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası, Bayburt Üniversitesinin madalya ile tamamladığı turnuvalar arasındaki yerini aldı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Yıldızoğlu'nun başarılı bir performansla finale yükselmesi ve gümüş madalya kazanması, bilek güreşi camiasında gündem oldu. Bayburt Üniversitesi sporcularının son yıllardaki madalya istikrarı, branş çeşitliliğinin artmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası otoritelerin dikkatini çekiyor.



Kazandığı gurur verici madalya ve müsabakalar hakkındaki duygularını paylaşan Yıldızoğlu, "Bilek güreş disiplini tamamıyla güç odaklı gibi görünse de kendi içinde denge, odaklanma ve zaman yönetimi gibi temel bileşenlere dayanan bir felsefe gerektiriyor. Her zaman daha güçlü olan değil, bu felsefeyi daha iyi tamamlayan sporcu galip geliyor. Bilek güreşinin felsefesi ise her sporcu tarafından öznel motivasyonlar ile kişiselleştirilebilir. Ben, temsil ettiğim değerler ve kurumsal aidiyetimi odağa alarak motive oldum. Çünkü ismimin önünde temsil ettiğim millî değerleri ve Üniversitemin kurumsal kimliğini, kendi sporcu kimliğimin ayrılmaz bir parçası olarak görüyorum. Motivasyonumdaki bütünlükle bilek güreşinde dünyanın zirvesindekiler arasına yükseldim. Bu başarımda emeği geçen Federasyonuma ve Üniversiteme yürekten teşekkür ederim." dedi.



Uluslararası müsabakalar için "Artık bileğimizi bükmek zor." diyen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Heyecanla ve büyük hedeflerle takip ettiğimiz bir uluslararası şampiyonayı daha başarıyla tamamlıyoruz. Büyük hedeflerimiz, sporcularımıza duyduğumuz güven ve inançtan kaynaklanıyor. Bugüne dek hiç yanılmadık. Çünkü biz, karşılıklı güvenin tek vücut kıldığı bir aileyiz. Ailemiz, dünyanın en saygın organizasyonlarında her zaman zirve mücadelesi veren bir seçkinler akademisi olarak kendi ekolünü oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şampiyonların Üniversitesi vizyonunun sürdürülebilirliğine katkı sunan değerli öğrencim Yusuf Ziya Yıldızoğlu özelinde değerli Federasyonumuzu ve mücadele eden tüm millî sporcularımızı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.