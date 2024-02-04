Ümraniye Bayburt Köyleri ve İlçeleri Kültür ve yardımlaşma Derneği 15.olağan kongresi şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığına Av. İsrafil Kahraman Divan Üyeliklerine Enver Osmanoğlu ve Nizam Sağlam seçildi.

Seçime tek listeyle gidildi ve Hâlihazırda Başkanlık yapan sadettin sağlam tekrar seçildi.

Olağan Kongreye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı bir önceki Başkanı Av. İsrafil Kahraman, Ümraniye Bayburt Köyleri ve İlçeleri Kültür ve yardımlaşma Derneği onursal Başkanı Halis Sarıdoğan ve Dernek Üyeleri katıldı.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Sadettin Sağlam

Mahir Su

İmdat Köseoğlu

Aziz Coşkun

Onur Şahin

Zekayir Savaş

Orhan Akbulut

Abil Tosun

Emre Erkovan

Şükrü Gökhan

Nevin Aşçı

Ali Yazıcıoğlu

İbrahim Çoraklı

Adem İnci

Musa Eraslan

Ahmet Bayrakoğlu

Uğur Akpınar

Orkun Altun

Denetleme Kurulu

Halis Sarıdoğan

Mahmut Doğru

Halit Baydaroğlu

Burak Aslaner

Emre Yalçın

Engin Bayram