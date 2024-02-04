Ümraniye Bayburt Köyleri ve İlçeleri Kültür ve yardımlaşma Derneği 15.olağan kongresi şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Divan başkanlığına Av. İsrafil Kahraman Divan Üyeliklerine Enver Osmanoğlu ve Nizam Sağlam seçildi.
Seçime tek listeyle gidildi ve Hâlihazırda Başkanlık yapan sadettin sağlam tekrar seçildi.
Olağan Kongreye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı bir önceki Başkanı Av. İsrafil Kahraman, Ümraniye Bayburt Köyleri ve İlçeleri Kültür ve yardımlaşma Derneği onursal Başkanı Halis Sarıdoğan ve Dernek Üyeleri katıldı.
Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan Sadettin Sağlam
Mahir Su
İmdat Köseoğlu
Aziz Coşkun
Onur Şahin
Zekayir Savaş
Orhan Akbulut
Abil Tosun
Emre Erkovan
Şükrü Gökhan
Nevin Aşçı
Ali Yazıcıoğlu
İbrahim Çoraklı
Adem İnci
Musa Eraslan
Ahmet Bayrakoğlu
Uğur Akpınar
Orkun Altun
Denetleme Kurulu
Halis Sarıdoğan
Mahmut Doğru
Halit Baydaroğlu
Burak Aslaner
Emre Yalçın
Engin Bayram