Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Silivri’de 149 gün hürriyetten alıkonulduğu dava sürecinde kendisine destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Özdağ, Yavaş’ın hem kendisinin hem de ailesinin yanında olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyarette, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hukuk ve demokrasi mücadelesindeki desteği için teşekkür etti.

Özdağ, Silivri’de 149 gün boyunca tek kişilik hücrede “düşman ceza hukuku uygulamaları” çerçevesinde hürriyetten alıkonulduğunu anımsatarak, dava sürecinin belirli bir aşamaya geldiğini ve istinaf mahkemesinde hukuki mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Özdağ, “Bu süreçte Sayın Mansur Başkan hep yanımda oldu. Sadece benim yanımda değil, ailemin de yanında yer aldı. Meslektaşı olan annemi ziyaret ederek bizi onurlandırdı. Annem bu ziyaretten çok duygulanmıştı, kendisine çok teşekkür ediyorum” diyekonuştu.

Özdağ, Yavaş’ın şahsında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.