Ülkü Hilal Çiftçi’den samimi itiraflar: Çok utandığım bir andı...
İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Ayça karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez 'Kayıp Kamyon' filminde Zeynep karakteriyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde vizyona...Devamı için tıklayınız
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