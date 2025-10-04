CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu iktidara çağrıda bulundu ve “Çiftçiye lütuf değil, alın terinin karşılığı olan hakkı teslim edilmelidir. Çünkü üretim sadece ekonomik bir faaliyet değil, milli güvenlik ve bağımsızlık meselesidir” dedi.ANKARA (İGFA) - Kuraklık ve don afetinin derinden etkilediği Sivaslı çiftçiler üretim yapamaz hale gelirken, komşu illerin kuraklık desteklerinden yararlanması üzerine CHP harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu iktidara çağrıda bulunarak “Çiftçimizin borç yükü ağırlaştı, üretim yapamaz hale geldi. Çiftçiye lütuf değil, alın terinin karşılığı olan hakkını teslim edin. Üretim bir milli güvenlik ve bağımsızlık meselesidir” dedi.

Tarımda kuraklık desteği ve tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi kararında birçok il kapsama alınırken Sivas’ın bu destekten yararlanamayan iller arasında kaldığı belirtildi. Basına da yansıyan iddiaya göre Yozgat, Malatya, Adıyaman gibi iller kuraklık destekleme kapsamına alındı, ancak Sivas göz ardı edildi. “Sivas neden yine üvey evlat muamelesi mi görüyor?” sorusunu gündeme taşıyan bu gelişmeye ilişkin tartışmalar sürerken, CHP çiftçilerin haklı taleplerini dile getirmek üzere bir kez daha harekete geçti.

ÇİFTÇİLERİN SESİ OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, geçimini topraktan sağlayan çiftçilerin sesi oldu. “Çiftçimizin borç yükü ağırlaştı, üretim yapamaz hale geldi. Mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatları üreticiyi her geçen gün daha fazla eziyor. TARSİM, afetlerde üreticinin zararını karşılamaktan zaten çok uzak. Desteklemeler, kanuni sınır olan GSYH’nin yüzde 1’inin çok altında kalıyor. Yani bu iktidar çiftçiye zaten sırtını dönmüş durumda” diyen Karasu, “Borçlu çiftçilerin kredi ve kooperatif borçları faizsiz şekilde ertelenmeli veya silinmelidir. TARSİM sistemi yeniden yapılandırılarak üreticinin gerçek zararlarını kapsamalıdır. İthalata dayalı tarım politikalarına son verilerek, yerli üreticimiz korunmalıdır” diyerek CHP’nin çözüm önerilerini sıraladı.

SİVAS YER ALACAK MI

Basına yansıyan desteklerden Sivas’ın mahrum bırakılmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Karasu, konuyu TBMM gündemine de getirdi. Bakan İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu, “ Kapsam dışı bırakılan ve çiftçileri büyük mağduriyetler yaşayan Sivas’ın yeniden değerlendirmesi ve kapsama alınması hükümetinizin gündeminde midir, olacak mıdır? Yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için telafi planınız var mıdır?” diye sordu. Karasu, üretimin yalnızca ekonomik değil milli güvenlik ve bağımsızlık meselesi olduğunu da vurgulayarak “Bir ülke kendi gıdasını üretemezse bağımsızlığını koruyamaz. Çiftçiye lütuf değil, alın terinin karşılığı olan hakkı teslim edilmelidir. Çünkü üretim sadece ekonomik bir faaliyet değil, milli güvenlik ve bağımsızlık meselesidir Biz CHP olarak çiftçimizin her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.