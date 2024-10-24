TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Hain saldırı, ülkemizde büyük...Devamı için tıklayınız
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