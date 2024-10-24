Dördüncü kez evlenen Burak Sergen'in eşinden şaşırtan itiraf! Dördüncü kez evlenen Burak Sergen'in eşinden şaşırtan itiraf!
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısına ünlüler lanet okudu!
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Hain saldırı, ülkemizde büyük...Devamı için tıklayınız