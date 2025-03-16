2025 yılı TÜRKPATENT Ek Ücret Tebliği ile marka başvuru, yenileme ve iptal taleplerinin ücret ödemesi uygulamasında nitelikli başvuru yapılması süreçlerini teşvik etme amacıyla değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarife yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Türk Patent ve Marka Kurumu, "Türk Patent Ve Marka Kurumunca 2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu ücret ödemesi uygulamasında nitelikli başvuru yapılması süreçlerinin teşivk edilmesi amacıyla EPATS’ta 35. Nis Sınıfı’nın 5. grubundaki hizmetler kapsamında seçilecek 34 eşya sınıfındaki ilk 2 sınıf sonrası her bir sınıf için ücret alınması öngörülürken, yenileme ve koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti sınıf bazlı olarak belirlendi.

Marka iptal talebi ücreti; marka iptal ücreti ve marka iptal talebi emanet tutarı olmak üzere iki kalem olarak tek seferde tahsil edilmek üzere hesaplandı.

İptal talebinin tümden reddedilmesi halinde emanet hesabında tutulan ücret, talebi üzerine, sicilde kayıtlı marka sahibine; iptal talebinin tümden kabul edilmesi halinde emanet hesabında tutulan ücret, talebi üzerine, iptal talebi sahibine ödeneceği kararlaştırıldığı Türk Patent'in kararında, iptal talebinin kısmen kabulü kararlarında taraflara ödeme işlemi yapılmayacak, emanet hesaba alınan para Kuruma gelir olarak kaydedileceği belirtildi. Talepte bulunabilmesi için Kurum tarafından nihai kararın verilmiş olması gerektiği kaydedildi.

Buna göre, daha önce yukarıda yer alan ücret tariflerinde Marka Yenileme Ücreti, Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti, Ek Sınıf Ücreti ve Marka İptal Ücretleri aşağıdaki şekilde değiştirilirken, söz konusu listedeki Marka Kısmi Yenileme Ücreti ve Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti yürürlükten kaldırıldı.

İşte Türk Patent'in 2025 yılına ilişkin yeni tarifesi şöyle oldu: