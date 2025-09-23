TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası’nın Girişimde Kadın Gücü projesi, ABD’de düzenlenen etkinliklerle uluslararası arenaya taşındı. Türkevi’nde UN Women iş birliğiyle kadın-erkek eşitliğine duyarlı tedarik zincirleri tartışılırken, NAWBO’da girişimci kadınlar için transatlantik fırsatlar ele alındı.ABD (İGFA) - Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası, 2021’de başlattıkları Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında ABD’de önemli temaslarda bulundu. Heyet, T.C. BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, T.C. New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, UN Women Program ve Politika Müdür Yardımcısı Shoko Ishikava ve UN Global Compact Dış İlişkiler ve Katılım Başkanı Sue Allchurch ile bir araya geldi.

TÜRKEVİ’NDE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ PANELİ

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (ECARO) iş birliğiyle Türkevi’nde düzenlenen “Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik Zincirleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Etkinliği”nde, özel sektörün satın alma gücünün cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri tartışıldı. Geniş katılımlı panel, kadın girişimcilerin iş dünyasında güçlenmesine yönelik farkındalığı artırdı.

NAWBO’DA TRANSATLANTİK FIRSATLAR

ABD’nin önde gelen kadın iş dünyası organizasyonu NAWBO’nun Oppenheimer salonunda düzenlenen “Transatlantic Opportunities For Entrepreneurial Women” panelinde, NAWBO Başkanı Neena Dutta moderatörlüğünde TÜRKONFED’den Prof. Dr. Yasemin Açık, İş Bankası’ndan Özge Küllah Kurtuluş ve strateji danışmanı Jessica Rivera konuşmacı olarak yer aldı.

PROF. DR. YASEMİN AÇIK: “BİNLERCE KADINA ULAŞTIK”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Girişimde Kadın Gücü projesiyle binlerce kadına destek olduk. New York’taki temaslarımızla projemizin uluslararası görünürlüğünü artırıyor, girişimci kadınlara küresel perspektif sunuyoruz. Kadın-erkek eşitliği, sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli koşulu,” dedi.

ÖZGE KÜLLAH KURTULUŞ: “EKONOMİK KALKINMANIN ANAHTARI”

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, “Girişimci kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve tedarik zincirlerine katılımını artırmak için çalışıyoruz. 2023’te yayımladığımız Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik El Kitabı’nı uluslararası arenaya taşıyoruz. TÜRKONFED ve UN Women ile hazırladığımız yeni el kitabının 3 ülkede pilot uygulaması için anlaştık. Kadınların başarısı, ekonomik kalkınmanın anahtarı,” diye konuştu.

BELEN SANZ LUQUE: “EŞİT ŞARTLAR YARATIYORUZ”

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque, “TÜRKONFED ve İş Bankası ile iş birliğimiz, kadınların güçlenmesi için güçlü bir ittifak. Kadın-erkek eşitliğine duyarlı tedarik yaklaşımıyla girişimci kadınlar için yeni pazarlar açıyor, adil rekabet şartları yaratıyoruz,” dedi.

Ziyarette TÜRKONFED’i Prof. Dr. Yasemin Açık, Arda Batu, Erhan Arslan, Nazan Butuner ve TİAD Başkanı Ufuk Tandoğan; İş Bankası’nı ise Özge Küllah Kurtuluş, Nazlı Coşkun, Pınar Geben Yalçın ve Pınar Yılmaz temsil etti. Proje, girişimci kadınların ekonomik hayatta güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.