Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) 2024 yılı Satınalma Gücü Paritesi (SGP) geçici sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 71, fiili bireysel tüketim düzeyi ise 80 olarak belirlendi. Her iki değer de AB ortalamasının (100) altında kaldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Satınalma Gücü Paritesi (SGP)'nde geçici sonuçlara ilişkin 2024 yılı verilerini açıkladı. Türkiye’nin verileri, ekonomik gelişmişlik ve tüketim düzeyinde AB ortalamasının gerisinde olduğunu, ancak fiyat düzeyi açısından daha uygun maliyetli bir ülke olduğunu gösterdi.

Eurostat’ın 2024 SGP verilerine göre, Türkiye’nin kişi başına GSYH endeksi, 27 AB ülkesinin ortalaması olan 100’ün yüzde 29 altında, 71 seviyesinde gerçekleşti. Fiili bireysel tüketim düzeyi ise AB ortalamasının yüzde 20 gerisinde, 80 olarak kaydedildi. Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 47 oldu, bu da Türkiye’nin AB’ye kıyasla “ucuz” bir ülke olduğunu gösterdi.

36 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE’NİN KONUMU

SGP karşılaştırmaları, 27 AB üyesi, 3 EFTA ülkesi (İsviçre, İzlanda, Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk) ve Bosna-Hersek’i kapsadı. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg 242 ile en yüksek, Bosna-Hersek 35 ile en düşük değere sahip oldu. Fiili bireysel tüketimde ise Lüksemburg 141 ile lider, Arnavutluk ve Bosna-Hersek 41 ile son sırada yer aldı.

FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ: TÜRKİYE “UCUZ” KATEGORİSİNDE

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin para birimlerinin alım gücünü gösteriyor. Türkiye’nin 47’lik endeksi, AB’de 100 Euro’ya alınan mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 47 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini ortaya koydu.