Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Mayıs 2025’te İstanbul 5,2 milyar dolarlık ihracatla birinci, Kocaeli 3,4 milyar dolarla ikinci, İzmir ise 2,1 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. İhracatta en fazla artış gösteren il 681 milyon dolarla Kocaeli oldu. Ocak-Mayıs döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 46 ilde ihracat artışı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı.

Faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul, 5 milyar 212 milyon dolarla lider konumda yer alırken, Kocaeli 3 milyar 403 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 124 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 837 milyon dolarla dördüncü ve Tekirdağ 1 milyar 186 milyon dolarla beşinci sırada bulundu.

İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ KOCAELİ’DE

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en yüksek artış, 681 milyon dolarla Kocaeli’de gerçekleşti. Çorum 268 milyon dolarlık artışla ikinci, Yalova 174 milyon dolarla üçüncü, Ankara 160 milyon dolarla dördüncü ve Bursa 106 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

18 İL 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ocak-Mayıs 2025 döneminde 18 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 46 ilde ihracat artışı yaşandı.

Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat hedefiyle pazar ve ürün çeşitlendirme politikalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. İhracatın ülke geneline yayılmasını sağlayarak yerel üretim ve istihdamı artırmayı, böylece daha müreffeh bir Türkiye inşa etmeyi amaçlayan Bakanlık, açıklamasında, “Pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik stratejilerimizle ihracatı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhracatın tüm ülkeye yayılması, yerel üretim ve istihdam artışı ile daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz” vurgusu yaptı.