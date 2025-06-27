Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına İHA'ların anlık verileriyle desteklenen hava ve kara ekiplerinin koordineli müdahalesiyle mücadele edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) -Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına karşı Orman Genel Müdürlüğü, kara ve hava gücüyle etkin bir mücadele yürütüyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yangın Yönetim Merkezi’nde İHA’lardan gelen anlık verilerin kullanıldığını ve ekiplerin koordineli bir şekilde yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Genel Müdür Karacabey, teknolojik imkanlarla desteklenen müdahale süreçlerinin yangınların kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

İHA’lar, akıllı kuleler ve yapay zeka destekli tespit sistemlerinin yangınlara erken müdahale imkanı sağladığını ifade eden Karacabey, ekiplerin “Yeşil Vatan”ı korumak için gece gündüz çalıştığını belirtti.

Yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaya çağırırken, yangınların büyük oranda insan kaynaklı olduğunu hatırlatarak, özellikle yüksek sıcaklık ve rüzgarlı havalarda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız devam ederken, ekiplerin özverili çalışmaları takdir topluyor.