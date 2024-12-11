Türkiye’nin yolları, elektrikli araç devrimine hızla adapte oluyor. 2023 ve 2024 yılları verilerine göre elektrikli araç şarj istasyonu kurulum taleplerinde yüzde 235 oranında artış gözlendi.İSTANBUL (İGFA) - Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması, büyük şehirlerde şarj istasyonlarına olan talebi de artırdı.

Türkiye’nin üç büyük metropol şehri bu dönüşümde liderliği elinde tutuyor. 2024 yılında bu üç büyük şehir arasında en dikkat çekici büyümeyi yüzde 278 artışla Ankara kaydederken, İzmir yüzde 240 büyüme ile ikinci sırada, İstanbul ise yüzde 186’lık artışla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com’un 2023 ve 2024 yılları verilerine göre elektrikli araç şarj istasyonu kurulum taleplerinde yüzde 235 oranında artış gözlenirken, metropol şehirlerin yanı sıra gelişmekte olan büyük şehirlerde de kayda değer artışlar gözlendi.

Gaziantep, 2023 yılına göre yüzde 500 oranında artışla elektrikli araç şarj istasyonu kurulum taleplerinde dikkat çekici bir büyüme sergilerken, Adana da yüzde 364’lük artışla öne çıktı. Büyük şehirler arasında yüzde 325’lik büyüme oranıyla dikkat çeken bir diğer şehir ise Bursa oldu.

SANAYİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİKLİ ARAÇ ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Elektrikli şarj istasyonlarına olan talep, sanayi ve ticaret bölgelerinde rekor seviyelere ulaştı. Türkiye’nin üretim merkezlerinden biri olan Sakarya, 2023 yılına göre yüzde 727’lik talep artışıyla sanayi bölgeleri arasında lider konumda.

Çorlu ve Çerkezköy gibi yoğun sanayi faaliyetleriyle dikkat çeken Tekirdağ, şarj istasyonu kurulum taleplerinde geçen yıla göre yüzde 647’lik artışla öne çıkan bölgelerden biri oldu. Kocaeli de yüzde 500 artış oranıyla elektrikli araç şarj istasyonu kurulum taleplerinde kayda değer bir büyüme sergiliyor.

Sanayi bölgelerindeki bu hızlı gelişim, elektrikli araçlara yönelik altyapının hızla güçlendiğini ve bölgelerin bu dönüşüme başarıyla ayak uydurduğunu gösteriyor.

ÇEŞME VE BODRUM ÖNDE

Türkiye'nin tatil bölgelerinde elektrikli araç şarj istasyonlarına olan talep hızla artıyor. İzmir’in popüler tatil destinasyonu Çeşme, 2023 yılına göre elektrikli araç şarj istasyonu kurulum taleplerinde yüzde 1600’lük büyüme oranıyla rekor bir artış kaydederken, Muğla’nın gözde beldesi Bodrum’da elektrikli araç şarj istasyonu talepleri 2023 yılına kıyasla yüzde 550’lik büyüme oranıyla dikkat çekiyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesi ise yine 2023 yılına göre yüzde 400’lük artışla bu talep artışında öne çıkan diğer bir bölge oldu. Antalya Konyaaltı’nda 2023 yılına kıyasla yüzde 267 oranında elektrikli araç şarj istasyonu talebi artışı yaşanırken, Muğla’nın Fethiye ilçesinde de yine aynı döneme göre yüzde 200’lük bir artış kaydedildi. Yazlık bölgelerdeki bu dikkat çekici talep artışı, tatil beldelerinin elektrikli araçlara yönelik dönüşüme hızla ayak uydurduğunu gösteriyor.