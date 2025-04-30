Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Türkiye’de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak” iddiası doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de 72 saat enerji ve iletişim kesintisi yaşanacağı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamakta olduğu belirtilirken, "Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır. Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.