Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Azerbaycan Pediatri Cemiyeti, Orzaks İlaç’ın koşulsuz katkılarıyla Bakü’de bir toplantıda buluştu. Gerçekleşen toplantıda, iki ülkenin pediatri alanındaki uzmanları çocuk sağlığına dair en güncel bilimsel gelişmeleri değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Azerbaycan Pediatri Cemiyeti Bakü’de The Ritz Carlton’da gerçekleştirilen büyük bir toplantıda bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Azerbaycan Pediatri Cemiyeti Başkanı Uzm. Dr. Erkin Rahimov ve Müge Turan konuşmalarını yaptı.

Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Türkiye ve Azerbaycan arasında pediatri alanında bilgi paylaşımı ve iş birliğini güçlendiren bu tür etkinliklerin, çocuk sağlığını koruma ve geliştirme yolunda önemli bir misyon taşıdığını vurguladı.

Orzaks İlaç Pazarlama Direktörü Müge Turan, çocuk sağlığına yönelik sürdürülen çalışmalara duyduğu bağlılıktan söz etti. "Çocuk sağlığı, Orzaks olarak misyonumuzun en temel odak noktalarından biri" diyen Turan, "Bu yüzden çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için yapılan her türlü bilimsel çalışmanın destekçisi olmak için sürekli çalışıyoruz. 20 yılı aşkın süredir sektörde hekimlerin güvenini kazanmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Üç gün süren toplantıda, çocuk sağlığına dair koruyucu hekimlik yaklaşımları, çocukluk çağı hastalıkları, vitamin ve mineral desteklerinin önemi, yenidoğanlarda erken tanı biyobelirteçleri gibi konular masaya yatırıldı.

Özellikle “Çocuklarda Omega 3, Demir, Çinko, D Vitamini Kullanımında Güncel Bilgiler” başlığı altında yapılan sunumlar ve bilimsel tartışmalar büyük ilgi gördü. Ayrıca çocuklarda bağışıklık sistemi ve nörolojik gelişim üzerine yeni tedavi yaklaşımları ele alınarak katılımcılar arasında verimli bir bilgi alışverişi sağlandı.

Toplantıya katılan yaklaşık 150 hekim, yeni nesillerin sağlığına katkıda bulunmak ve pediatri alanında bilgi paylaşımını artırmak için güç birliği yaptı.