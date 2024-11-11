Türkiye Tenis Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulunda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığına Şafak Müderrisgil seçildi.İSTANBUL (İGFA) - TFF'nin yeni başkanı Şafak Müderrisgil, yaptığı konuşmada “Herkes İçin Tenis” vizyonuyla liyakat esaslı bir yönetim, Türk tenisinin markalaşmasını hedefleyen Türkiye Tenis Hamlesi ve tenis camiasında şeffaf iletişim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade ederek, şunları dile getirdi: Türkiye çapında teniste büyük bir değişim ve dönüşüm yaratmayı amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda geniş kapsamlı bir strateji planı geliştirdik. Ulusal ve uluslararası arenada kazandığımız deneyimlerle, Türk tenisinin sadece ülkemizde değil, global düzeyde de tanınması ve bir güç haline gelmesi için çalışacağız.

Türk tenisinin marka değerini artıracağız. Amacımız, sporcudan antrenöre, tenis kulüplerinden sponsorlara kadar tüm paydaşları içeren bu değerli ekosistemi harekete geçirerek Türk tenisinde kalıcı bir etki yaratmak. Tenisi her yaştan ve kesimden insan için erişilebilir hale getirmek ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz, uluslararası başarı basamaklarını tırmanarak 2028 Olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

Şafak Müderrisgil'in başkanlığındaki TTF Yönetim Kurulu Ali Rıza Ceylan, Berk Albayrak, Ebru Özdemir, Eda Sevaioğlu Tan, Ertunç Tümen, Esra Hatipoğlu, Hakan Ertürk, İpek Soylu, İsmail Hakkı Kurt, Kaan Arslan'dan oluşuyor.