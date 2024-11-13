Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu önemli sempozyum, Türkiye'nin ekonomik dönüşüm sürecine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.BURSA (İGFA) - Cihannüma Derneği ile Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun da paydaş olarak destek verdiği reel sektörü odağına alan ve bu yıl "Yapısal Dönüşüm ve Yeni Sanayileşme Politikası" temasıyla organize edilen "Türkiye Ekonomi Sempozyumu" Bursa'da gerçekleşti.

Türkiye'nin ekonomik geleceğine ışık tutacak çözüm önerilerinin tartışıldığı bilimsel etkinlik Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin öncülüğünde ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 8-9 Kasım tarihlerinde icra edildi.

Ülkenin sanayi stratejisinin geleceğine odaklanılan sempozyumda; küresel rekabette yeni dönem: Uludağ Üniversitesi'nde Türkiye’nin sanayi stratejisi masaya yatırılarak akademi, sanayi ve politika dünyasının teknolojik dönüşümü, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim modellerinin geleceğini değerlendirildi.

Farklı disiplinlerden akademisyenler, ekonomistler, sanayi uzmanları ve politika yapıcıların bir araya geldiği etkinlik, ülkenin sanayi politikalarının geleceğine yönelik stratejik tartışmalara zemin hazırlayarak, yapısal dönüşüm kavramı çerçevesinde, Türkiye'nin küresel rekabetçiliği, teknolojik dönüşümü ve üretim modellerindeki yeni yaklaşımlar masaya yatırıldı.

Katılımcılar, güncel ekonomik zorluklar ışığında Türkiye'nin sanayi politikalarını değerlendirirken geleceğe yönelik somut öneriler geliştirmesi için sunumlar yaptılar. Sempozyumda ayrıca teknolojik yenilik, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve küresel tedarik zincirlerindeki değişimler gibi kritik konular derinlemesine ele alındı.

İki gün süren program; Türkiye’nin orta ve uzun vadeli sanayi stratejilerinin şekillenmesinde belirleyici rol oynayan akademi, sanayi ve politika dünyasının bir araya geldiği organizasyonda, ülkenin sanayi politikasının geleceğine yönelik paydaşlar arasında bilgi alışverişi sunması açısından katılımcılar ve dinleyicileri için önemli bir platform oldu.