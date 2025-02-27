Türkiye Adalet Akademisi Kanunu bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Hukuk ve adalet alanında araştırma ve bilimsel çalışmaların yapılması, uluslararası gelişmelerin takip edilmesi ve proje geliştirilmesine yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığı kanun, 28 Şubat 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda 13 Şubat'ta kabul edilerek yasalaşan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Akademinin kuruluş ve görevleriyle ilgili usul ve esasların düzenleyen kanun, aynı zamanda Türkiye Adalet Akademisi'nin kuruluşu, organları, görevleri ve personeli ile Akademi tarafından yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerini de kapsadı.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programlarının ücretsiz olacağı Akademi'ye, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından atanabilecek.

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde kurulacak Hukuk Araştırmaları Merkezi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların uzmanlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ortak programlar geliştirerek lisansüstü eğitimler için yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapacak.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Öte yandan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı ile ilgili bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bentler ise şöyle oldu: