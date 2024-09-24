Türkiye'nin dört bir yanından müzikseverleri buluşturan "90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Fest," 21 Eylül’de ODTÜ Vişnelik Çim Amfi’de büyük bir coşkuyla gerçekleşti!ANKARA (İGFA) - Pop müziğin altın yıllarını yeniden hatırlatan bu özel gecede, sahnede yer alan efsane sanatçılar, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve geçmişin büyüsünü ODTÜ’nün eşsiz atmosferinde tekrar canlandırdı.

Hakan Peker’in bitmeyen enerjisi, Burak Kut’un dillere pelesenk olmuş hitleriyle yarattığı büyük coşku, Yeşim Salkım’ın yürekleri titreten baladları, Çelik’in romantik şarkıları ve Ümit Sayın’ın büyüleyici performansı, katılımcılara nostalji dolu anlar yaşattı. Ayrıca, Mansur Ark’ın sahnede yarattığı eğlence fırtınası, Ferda Anıl Yarkın’ın geçmişe damga vuran eserleri ve DJ Hakan Küfündür’ün setleri, gecenin temposunu bir an bile düşürmedi.

Ankara’nın en özel açık hava mekanlarından biri olan ODTÜ Vişnelik Çim Amfi, bu unutulmaz gecede Türk pop müziğinin en büyük isimlerine ev sahipliği yaptı.

Müzikle dans ederek geçen bu benzersiz gece, katılımcıları zamanda bir yolculuğa çıkararak, eski dostlukları ve hatıraları canlandırdı. Kalabalık, hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederken, festivalin enerjisi büyük bir coşkuyla devam etti.

Biletlerin tükendiği etkinlikte, anılar yeniden canlanırken, Türkçe pop’un zamansız gücü bir kez daha sahnede hayat buldu.