Türk Devletleri Teşkilatı tarafından hazırlanan 2024 Türk Ekonomileri Raporu’na Türkiye’nin katkısı, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurumların iş birliğiyle sağlandı; rapor, enerji ve ulaştırma iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında hazırlanan “Türk Devletleri Arasında Ulaşım ve Enerji Bağlantısının Güçlendirilmesi” başlıklı Türk Ekonomileri 2024 Raporu yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'nca aktarılan rapora Türkiye’nin katkısı, T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın iş birliğiyle sağlandı.

Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişimindeki stratejik konumu, lojistik ve ulaştırma faaliyetlerinde bölgesel bir üs haline gelmesini sağlıyor. Bu konum, mal ve hizmet ihracatında önemli bir artış potansiyeli sunarken, ülkeyi enerji, ticaret ve ulaştırma koridorunda da öne çıkarıyor.

Raporda, TDT ülkeleri için enerji ve ulaştırma iş birliği potansiyeli detaylandırılırken, bu, TDT 2040 vizyonuna katkı sağlayacak bilgiler içerdi.

Ticaret Bakanlığı, rapora katkı sunan Türk Akademi, ERCNET üyesi kurumlar ve TDT’ye teşekkür etti. Bakanlık, Türk Dünyası’nın iş birliğiyle daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe yürüdüğünü vurguladı.

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