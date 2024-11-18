Türk dizi sektörünün kalbi, Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenen “Dizi Günleri” etkinliğinde attı. Popüler Kültür ve Sanat Derneği ile Episode derginin organizasyonunda gerçekleşen bu etkinlik, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, sektör profesyonellerini ve geleceğin yaratıcılarını bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türk dizilerinin ulusal ve uluslararası alandaki başarısını yaratan isimler, yaratıcı süreçlerini ve sektörel öngörülerini katılımcılarla paylaştı. Dizi Günleri’nin ilk oturumunda ekranların yeni fenomeni Kalpazan dizisinin Kreatif Yapımcısı Mehmet Ada Öztekin ve oyuncu Sarp Akkaya yer aldı. Kalpazan dizisinin yaratım süreci ve karakterlerinin konuşulduğu oturumda ayrıca Türk dizilerindeki uzun çalışma saatlerinin ve zorlu üretim süreçlerinin, dünya genelinde başka bir örneği olmayan bir çalışma düzeni oluşturduğu belirtildi. Oyuncular, dizi oyunculuğunun yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda yüksek bir emek ve sorumluluk gerektirdiğini vurguladılar. Bu süreçte, her işte olduğu gibi en iyisini yapma yükümlülüğünün altı çizildi.

Türk dizilerinin gerçek hikayelere odaklanması ve bu hikayelerin evrensel bir hale getirilmesi gerektiği, etkinlikte sıkça dile getirilen konular arasındaydı.

YARATICILIK VE KARAKTERLERİN ÖNEMİ

Türk dizilerinin önemli senaristlerinden Ayfer Tunç ve Sema Ergenekon, düzenlenen panelde hikâye ve karakter yaratma süreçlerini samimi bir şekilde paylaştı. Panel, dinleyicilere Türk dizilerinin yaratıcı dünyasını yakından tanıma fırsatı sundu. Panelde ayrıca Türk dizilerinin uzun sürelerinin, yaratıcı ekipler üzerindeki etkisi ve sektörel zorluklar tartışıldı. Bu zorluklara rağmen senaryo yazımında sürekli gelişim ve değişimin önemi vurgulandı.

Genç yazarlara ilham veren bu panel, dinleyicilere senaryo yazımı ve hikâye anlatımı konusunda yeni bakış açıları sundu.

“MİZAHTA YENİ DÖNEM” PANELİ

Türk mizah dünyasının başarılı isimleri Volkan Öge ve Kerem Özdoğan, Türk mizahının geçmişten bugüne dönüşümünü ve günümüzde komedi üretmenin zorluklarını ele aldı. Dijital platformların yaratıcılığı şekillendirmedeki rolü ve bu platformların sunduğu yaratıcı özgürlükler, oturumun öne çıkan konuları arasında yer aldı. Aynı zamanda, sosyal medya ve linç kültürünün yaratıcı süreçlere etkisi üzerine de kapsamlı bir tartışma yapıldı.

PAZARLAMA VE YURTDIŞI BAŞARILARI

BluTV’nin CMO’su Merve Naz Atmaca Özdurak’ın gerçekleştirdiği pazarlama atölyesinde, dizilerin farklı kitlelere nasıl etkili bir şekilde pazarlanabileceği detaylı bir şekilde ele alındı. Atölyede ayrıca, platformların kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek nasıl daha etkili stratejiler oluşturulabileceği üzerinde duruldu. Bu oturum, genç iletişimcilere pazarlama dünyasında yeni perspektifler kazandırdı.

Türk dizilerinin uluslararası alandaki etkisi de etkinliğin önemli başlıklarından biriydi. Türk dizilerini yurtdışında tanıtan ve satışını üstlenen Ekin Koyuncu Karaman (OGM Universe), Hasret Özcan (Inter Medya) ve Müge Akar (ATV Distribution), Türkiye'nin dünya çapında dizi ihracatında ilk üçte yer almasının ardındaki başarı hikayelerini paylaştı. Özellikle, Türk dizilerinin güçlü duygusal anlatımları ve etkileyici hikaye örgülerinin, Akdeniz ve Latin Amerika gibi kültürlerde büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

GENÇ YETENEKLERE İLHAM VEREN BİR ETKİNLİK

“Dizi Günleri,” gençlerin sektöre dair sorularını yöneltebildiği, profesyonellerden ilham aldığı ve yaratıcı süreçlere dair eşsiz bir perspektif kazandığı benzersiz bir etkinlik olarak tamamlandı. Organizasyona katılan tüm konuşmacılar, Türk dizi sektörünün geleceğine dair umut verici mesajlar verirken, genç yeteneklerin sektörde yer bulma yolculuklarına ışık tuttu.

Etkinlik, Türk dizi sektörünün geleceği ve globalleşme trendleri üzerine kapsamlı bir platform sunarak hem sektör profesyonellerinin hem de dizi tutkunlarının takdirini kazandı.