İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan geniş çaplı bir operasyonla gözaltına alınması sonrasında ABD'deki Türk vatandaşları da New York’un ünlü Union Square Parkı'nda bir araya gelerek protesto etti.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’un ünlü Union Square Parkı'nda, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen Türk vatandaşları, “Haksızlığa boyun eğmeyeceğiz” diyerek demokrasi ve özgürlük taleplerini dile getirdi.

Protestocular, “İmamoğlu’nun ve diğer haksız yere gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” şeklinde sloganlar attı.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardında “kumpas” olduğuna ve bu tür haksızlıkların normalleştirilmesine karşı durduklarına dikkat çeken katılımcılar, “Bunları kabul etmiyoruz ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek, Türkiye’deki demokratik hakların giderek daha fazla kısıtlandığını savundular.