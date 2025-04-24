TÜİK’in Nisan ayı verilerine göre hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025’e ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, tüm sektörlerde güven endekslerinde düşüş yaşandı.

Hizmet sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalarak 109,5 seviyesine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 düşüşle 110,6 değerini alırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,2 azalarak 85,1 seviyesine indi.

Ekonomik belirsizlikler ve sektörel dinamiklerin güven endekslerini olumsuz etkilediğini gösteren bu verileri değerlendiren uzmanlar, özellikle inşaat sektöründeki düşük seviyenin, yatırımlardaki yavaşlama ve maliyet artışlarından kaynaklanabileceğini öne sürdü.