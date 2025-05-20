Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası’nın tüketici eğilim anketine göre, tüketici güven endeksi Mayıs 2025’te yüzde 1,1 artarak 84,8’e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle gerçekleştirilen tüketici eğilim anketinin sonuçları açıklandı.



Tüketici güven endeksi, Nisan 2025’te 83,9 seviyesindeyken, Mayıs 2025’te yüzde 1,1’lik bir artışla 84,8’e ulaştı.

Endeksteki bu yükseliş, tüketicilerin ekonomik duruma ve geleceğe yönelik beklentilerinde hafif bir iyileşme olduğunu gösterdi.