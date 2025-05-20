Türk rock müziğinin öncü gruplarından maNga, arka arkaya verdiği konserlerle dinleyici rekorları kırmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Son olarak MilyonFest kapsamında Erdek’te sahne alan grup, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde, maNga hem enerjik sahne performansı hem de unutulmaz şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival alanını dolduran kalabalık, grubun her şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin sonunda grubun solisti Ferman Akgül, seyircilerle kurduğu samimi bağın bir göstergesi olarak hayranlarının hazırladığı pankartları tek tek imzaladı. Bu anlamlı jest, izleyicilerden büyük alkış aldı.

maNga, hem sahne performansları hem de seyircisiyle kurduğu özel bağ sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında müzikseverlerle buluşmaya ve rekorlar kırmaya devam ediyor.